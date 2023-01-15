Запуск российско-белорусского спутника зондирования Земли запланирован на 2028 год Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый российско-белорусский спутник дистанционного зондирования Земли будет запущен в 2028 году, сообщил директор предприятия «Геоинформационные системы» Национальной академии наук Белоруссии Сергей Золотой.

«Сейчас плановые сроки – это запуск в 2028 году, но ставится задача сделать быстрее. Многое зависит от того, как быстро удастся купить комплектующие», – сказал он в интервью телеканалу СТВ.

По словам Золотого, 90% комплектующих сегодня производится в Белоруссии. Российско-белорусский спутник будет иметь разрешение съемки поверхности Земли 35 см против разрешения 2 метра. Эти параметры заложены в работающий сейчас на орбите белорусский спутник, уточнил он.

Напомним, в конце прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что Минск и Москва создадут совместную группировку спутников в космосе, в том числе и в военных целях. Он отметил, что договорился об этом с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге после неформального саммита стран - членов Содружества независимых государств.