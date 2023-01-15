Экс-советник Госдепа США Филлипс объяснил конфликт на Украине ошибками НАТО Фото: REUTERS

Конфликт на Украине произошел из-за ошибок политик НАТО в отношении России, считает бывший советник Государственного департамента Соединенных Штатов Дэвид Филлипс.

В статье для National Interest он заявил, что кризис на Украине спровоцировало итоговое коммюнике саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году. В нем говорилось о присоединении Украины к Североатлантическому альянсу. По мнению экс-советника Госдепа США, это встревожило Россию, а последующая поддержка госпереворта в Незалежной только усилило эти настроения.

Напомним, ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщил, что украинский конфликт, вероятнее всего, будет завершен после заключения «большой сделки» между российской стороной и западным блоком.

Ранее Ибрагим Калын заявил, что любой мирный план по украинскому кризису должен учитывать мнение России, но при этом участвовать в урегулировании ситуации стоит европейским странам и Соединённым Штатам.