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НовостиПолитика15 января 2023 18:35

Эрдоган заявил, что сохранил отношения с Путиным, пока другие страны «нападали» на Россию

Отношения Анкары и Москвы по-прежнему теплые, отметил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Эрдоган заявил, что сохранил отношения с Путиным

Эрдоган заявил, что сохранил отношения с Путиным

Фото: REUTERS

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара сохранила добрые отношения с президентом России Владимиром Путиным, в то время, как другие страны нападали на РФ

«Пока все нападали на Россию, мы не сделали этого. Наоборот, мы поддерживали отношения с господином Путиным так же, как и раньше», – сказал политик в ходе встречи с молодежью в Мугле.

Эрдоган также напомнил о предложении главы российского государства бесплатно отправить продовольствие нуждающимся странам и о намерении Турции перерабатывать российское зерно.

Напомним, ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын высказал мнение, что любой мирный план по украинскому кризису должен учитывать мнение России, но при этом участвовать в урегулировании ситуации стоит европейским странам и Соединённым Штатам. Кроме того он акцентировал внимание на том, что со временем, при затягивании конфликта Европа устанет от ситуации и ее общественность скажет, что больше не желает оказывать помощь украинской стороне.