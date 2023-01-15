Эрдоган заявил, что сохранил отношения с Путиным, пока другие страны «нападали» на Россию

Эрдоган заявил, что сохранил отношения с Путиным Фото: REUTERS

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара сохранила добрые отношения с президентом России Владимиром Путиным, в то время, как другие страны нападали на РФ

«Пока все нападали на Россию, мы не сделали этого. Наоборот, мы поддерживали отношения с господином Путиным так же, как и раньше», – сказал политик в ходе встречи с молодежью в Мугле.

Эрдоган также напомнил о предложении главы российского государства бесплатно отправить продовольствие нуждающимся странам и о намерении Турции перерабатывать российское зерно.

Напомним, ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын высказал мнение, что любой мирный план по украинскому кризису должен учитывать мнение России, но при этом участвовать в урегулировании ситуации стоит европейским странам и Соединённым Штатам. Кроме того он акцентировал внимание на том, что со временем, при затягивании конфликта Европа устанет от ситуации и ее общественность скажет, что больше не желает оказывать помощь украинской стороне.