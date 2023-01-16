Командир ВСУ "Мадьяр" признал, что украинские военные оставили Соледар

Боевики ВСУ покинули Соледар, город находится под контролем Вооруженных си РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В украинских войсках признали, что боевики ВСУ оставили Соледар в Донецкой Народной Республике, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua". В настоящее время город находится под полным и единоличным контролем российских Вооруженных сил.

"Командир с позывным "Мадьяр" заявил, что россияне заняли промзону у рудника №7 в Соледаре, которую ранее удерживали ВСУ", — говорится в публикации.

Отмечается, что командир ВСУ "Мадьяр" призвал не отрицать факт ухода украинских военных из Соледара, а просто официально признать этот факт на государственном уровне (пока таких заявлений не делали ни министерство обороны Украины, ни президент страны Владимир Зеленский). По словам "Мадьяра", утрата контроля украинских военных над Соледаром уже всем очевидно и этот факт нужно признать.

Ранее в российском министерстве обороны публично заявили о том, что Вооруженным силам РФ удалось освободить расположенный в Донецкой народной республике. По данным российского военного ведомства, вся территория города была успешно взята под контроль "разнородными соединениями", входящими в состав Объединенной группировки российских войск (сил) в зоне проведения спецоперации на Украине.

Кроме того, сейчас активные наступательные действия ВС РФ ведут в районе другого города ДНР - Артемовска (украинское название данного муниципалитета - Бахмут).