Глава МИД Нидерландов Хукстра призвал поставлять Украине больше оружия

В МИД Нидерландах считают, что Запад должен активнее давать оружие боевикам ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава министерства иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра после разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, который состоялся 15 января 2023 года, публично заявил о том, что Украина нуждается в большей военной помощи и большем количестве западного оружия.

"Было здорово подробно поговорить с моим дорогим коллегой Дмитрием Кулебой о потребностях Украины… Украине нужно больше военной поддержки и больше оружия", - написал Хукстра в своём официальном аккаунте в сети микроблогов Twitter по итогам беседы с руководителем украинского МИДа. Хукстра дал понять, что Нидерланды сделают все возможное для того, что киевский режим не испытывал недостатка в поставках западного вооружения.

Ранее стало известно о том, что по пути сокращения военных поставок Украине могут в ближайшее время пойти Соединенные Штаты. По мнению высокопоставленных источников в американском Белом доме, к такому решению якобы склоняется действующий президент США Джо Байден. Это связано с тем, что в ближайшее время Байдену предстоит начать новую президентскую предвыборную кампанию, а вопрос оказания и наращивания военной помощи Украине со стороны Вашингтона может обрушить рейтинги политика среди умеренных американских избирателей (которые пока не определились, кого им поддержать на президентских выборах в 2024 году - демократа Байдена или любого его конкурента из Республиканской партии США).