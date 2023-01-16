Bild: канцлер ФРГ Шольц испытывает проблемы с поиском достойного кандидата на пост министра обороны

Олаф Шольц оказался в крайне затруднительном положении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канцлер Германии Олаф Шольц испытывает весьма серьезные сложности с поиском министра обороны после отставки Кристины Ламбрехт из-за того, что пообещал, что по крайней мере половина его кабинета будет состоять из женщин. Информацию об этом распространило влиятельное немецкое издание Bild.

Как отмечают источники журналистов издания, в настоящее время Шольц планирует назначить на пост руководителя немецкого оборонного ведомства именно женщину - он якобы полагает, что таким образом в правительстве ФРГ сохранится необходимо "гендерное разнообразие".

Однако найти подходящего кандидата женского пола на данный высокий и престижный пост в немецком правительстве канцлеру ФРГ пока не удается, несмотря на то, что он, по версии источников Bild, уже провел довольно большое количество различных переговоров и консультаций.

Ранее стало известно о том, что действующий руководитель министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт собирается подать в отставку. Немецкие журналисты сообщают о том, что она якобы намеревается официально публично объявить о своем уходе из кабмина ФРГ уже в ближайшие дни. Что стало причиной подобного решения статусного политика, не уточняется, однако, как ожидают политические элиты Германии, эта отставка вряд ли скажется на военное поддержке Украины со стороны ФРГ.