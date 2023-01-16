В Госдуме предложили разрешить тратить средства маткапитала на оплату услуг ЖКХ

Маткапитал хотят разрешить тратить на оплату услуг ЖКХ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Средства материнского капитала россиянам стоит разрешить использовать в том числе и для оплаты услуг ЖКХ. С таким предложением выступила первый зампред комитета Госдумы по просвещению, депутат фракции "Справедливая Россия - За правду" Яна Лантратова.

"В условиях постоянного роста цен на коммунальные услуги многие семьи не справляются с расходами, копятся долги. А многодетная семья, которой положена большая квартира, не в силах ее содержать. По имеющимся у меня данным, некоторые семьи тратят на оплату ЖКХ около 100 тысяч рублей в год", — говорится в обращении, которое, по данным "Известий", парламентарий направила российскому вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Лантратова надеется на то, что власти РФ одобрят и поддержат ее инициативу, так как реализация данного предложения может помочь многим российским семьям, которые в настоящее время испытывают финансовые затруднения и накопили задолженность за коммунальные услуги. Депутат нижней палаты отечественного парламента рассчитывает на то, что правительство РФ отреагирует на ее предложение в самое ближайшее время, после чего инициатива может быть вынесена на рассмотрение ГД.

Ранее стало известно о том, что глава комитета Госдумы России по вопросам семьи, депутат фракции КПРФ Нина Останина внесла в ГД законопроект, которым предусматривается ежегодно информировать владельцев сертификата на маткапитал о размере остатка материнского капитала.

А до этого Госдума РФ официально приняла закон о праве отцов на получение маткапитала. На материнский капитал смогут претендовать мужчины, воспитывающие детей после смерти матери.