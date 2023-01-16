Синоптик Тишковец заявил, что в РФ не будет аномальных морозов в конце января и в феврале 2023 года

Вторая половина зимы в РФ обещает быть не морозной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россиянам не стоит ожидать аномальных холодов в январе и феврале 2023 года, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, такой сценарий развития событий крайне маловероятен.

"По долгосрочным прогнозам, нас ждет только повышенный температурный режим. На несколько градусов теплее, чем должно быть по многолетним значениям (нормы для конкретных регионов). То есть вторая половина января и февраль будут подекадно или по семидневкам теплее, чем должны быть по многолетним нормам", - сообщил синоптик в интервью журналистам "Радио Sputnik".

Ранее Тишковец рассказал о том, что феврале нынешнего года средняя температура воздуха в центральных регионах страны будет уже на два-три градуса выше климатической нормы. Норма для февраля – это минус 11,1 градуса ночью и минус 4,2 градуса днем.

Также ведущий специалист центра погоды "Фобос" подчеркнул, что норма января для столичного региона – это минус 12,3 градуса ночью и минус 6,3 градуса днем. По его словам, во второй половине первого месяца 2023 года, скорее всего, температура воздуха в Москве и ближайших к столице регионах Российской Федерации будет примерно на один-два градуса выше нормы. Сильных метелей и снегопадов Тишковец также не прогнозирует.