Житель ДНР рассказал, что ВСУ намерены уничтожить Артемовск при отступлении

Боевики Вооруженных сил Украины готовятся к уничтожению одного из городов Донбасса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские войска намерены "уничтожить" Артемовск в ДНР (Донецкой народной республике) в случае отступления из города: отходить из населенного пункта боевики ВСУ (Вооруженных сил Украины) собираются лишь после того, как в Артемовске не останется ни одного неразрушенного здания.

Информацию об этом распространил в ходе интервью российским журналистам житель села Опытное Артемовского района в ДНР Александр Щербин.

Местный житель сослался на слова своих знакомых, которые слышали о том, что командование ВСУ якобы уже довольно давно довело до командиров подразделений (а они - до рядовых бойцов) приказ о том, что Артемовск необходимо будет уничтожить, а лишь после этого начинать отступление.

"У меня тетка работала в больнице до эвакуации. Там было много военных. Она вечером вышла (на улицу) и услышала от них фразу: "Хороший город Артемовск. Будет обидно его уничтожать". То есть у них уже был приказ…", - рассказал Щербин журналистам информагентства РИА Новости.

Ранее командир одного из подразделений ВСУ с позывным "Мадьяр" в социальных сетях публично признал, что украинские боевики уже оставили Соледар и данный город ДНР уже целиком и полностью контролируется российскими военными. Он считает, что высшее военно-политическое руководство Украины должно как можно скорее набраться смелости и официально признать потерю контроля над Соледаром и сообщить о потерях ВСУ в боях за город. В ответ в министерстве обороны Украины пригрозили "Мадьяру" привлечением к уголовной ответственности, ведь, согласно украинскому законодательству, сообщать подобную информацию в условиях военного положения может лишь командование ВСУ и президент страны. "Мадьяр" на эти публичные угрозы пока что никак не отреагировал.