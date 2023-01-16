МИД РФ: страны ЕС начали предъявлять невыполнимые визовые требования к российским туристам

В Евросоюзе начали выдвигать невыполнимые требования к туристам из РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Практически все государства, входящие в состав Европейского союза (ЕС), за последнее время свели к минимуму оформление многократных виз для граждан России, а ряд стран предъявляет попросту заведомо невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов из РФ.

Информацию об интервью в информагентству ТАСС распространил заместитель министра иностранных дел России, статс-секретарь российского внешнеполитического ведомства Евгений Иванов.

«Некоторые страны ЕС, не отказывая в выдаче виз россиянам формально, выдвигают заведомо невыполнимые условия», — сказал он.

Высокопоставленный российский дипломат подробно пояснил, что именно он имеет в виду.

Так, государства-члены ЕС сейчас активно требуют от россиян оплаты визовых сборов через западные банки или предъявления медицинского страхового полиса иностранного страховщика, что крайне проблематично в условиях беспрецедентных антироссийских санкций, уточнил Иванов.

Ранее эстонский премьер Кая Каллас предложила всем европейским государствам запретить выдачу россиянам туристических виз и не пускать российских туристов на свою территорию. Такие жесткие меры она мотивировало тем, что россиян необходимо полностью "изолировать" от западного мира из-за конфликта на Украине. Однако к таким тотальным ограничениям западные лидеры оказались не готовы и вводить их отказались (несмотря на то, что к Каллас присоединился и украинский президент Владимир Зеленский), решив ввести менее жесткие меры по отношению к гражданам РФ. Тем не менее, все это привело к тому, что количество выдаваемых россиянам туристических виз для посещения стран Евросоюза за последнее время существенно сократилось.