Хорватский президент Миланович считает, что США и НАТО борются против России на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НАТО использует Украину в качестве страны, через которую альянс напрямую борется с Россией. Такое заявление сделал президент Хорватии Зоран Миланович. Он также рассказал, что его страна не принимает участия в этом процессе.

В украинских войсках признали, что боевики ВСУ оставили Соледар в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил командир ВСУ с позывным "Мадьяр". В настоящее время город уже на протяжении нескольких дней находится под полным и единоличным контролем российских Вооруженных сил.

Практически все государства, входящие в состав Европейского союза (ЕС), за последнее время свели к минимуму оформление многократных виз для граждан России, а ряд стран предъявляет попросту заведомо невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов из РФ. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Евгений Иванов.

В Госдуме РФ предложили разрешить россиянам тратить средства маткапитала на оплату услуг ЖКХ.

Военнослужащие армии США с 15 января 2023 года официально начали вести боевую подготовку украинских военных на территории Германии. Такую информацию распространило агентство Associated Press.

Американский телеканал CNN со ссылкой на свои источники в военных кругах США сообщил, что Украина в настоящее время фактически превратилась в "лабораторию" по испытанию западного оружия.

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