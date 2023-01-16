В России обсуждают внедрение единой платежки за ЖКУ

В России могут ввести единые платежные документы за ЖКУ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России могут внедрить единые платежные документы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом сообщает газета "Известия".

По данным издания, соответствующая инициатива обсуждается Минстроем и Минцифры РФ. Речь идет о использовании показателей как квартирных, так и общедомовых счетчиков.

В письме Минстроя говорится, что реализация меры предусматривает переход к электронным платежным документам на оплату ЖКУ, сформированным в государственной информационной системе ЖКХ.

В ведомстве полагают, что единые платежные документы повысят качество и доступность сведений о платежах, а также позволят сэкономить средства на печати бумажных квитанций.

Как ранее писал сайт KP.RU, с начала 2023 года в России изменился принцип оплаты общедомовых нужд. Об этом сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

Если раньше общедомовые расходы платились по нормативу, то с первого квартала текущего года расчет осуществляется в соответствии с показаниями приборов учета, если они установлены.

По словам эксперта, при новом подходе сумма в платежках ЖКУ может измениться как в большую, так и в меньшую сторону.