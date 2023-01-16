Замглавы МИД Иванов заявил о попытках Запада подстроить ДТП с российскими дипломатами

В МИД заявили о попытках агрессивных действий Запада против российских дипломатов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство иностранных дел (МИД) России фиксирует агрессивные действия против наших дипломатов на Западе, в том числе нападения на посольства и попытки подстроить ДТП. Об этом сообщил ТАСС замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

"Имеются случаи прямой агрессии в отношении наших сотрудников и членов их семей, попытки подстроить ДТП с их участием, причинения намеренного ущерба автомобилям", - уточнил Иванов.

По его словам, также неоднократно фиксировались случаи попыток поджечь российские диппредставительства, когда на их территорию забрасывались на бутылки с зажигательной смесью, а также другие предметы, представляющие опасность для здоровья и жизни дипломатов.

Замглавы МИД добавил, что по некоторым подобным фактам Генпрокуратура России уже расследует уголовные дела.

Как писал сайт KP.RU, замруководителя департамента информации и печати МИД Иван Нечаев сообщил журналистам, что Россия потребовала от Варшавы расследовать нападения на посольство России в Польше. По его словам, полицейские пассивно наблюдали за ситуацией и не пытались задержать злоумышленников.

Напомним, в Исландии на консульство России произошло нападение. Дипломаты получают угрозы в свой адрес, сообщил посол РФ в Рейкьявике Михаил Носков.

Ранее сообщалось, что посольство России направило ноту в МИД Франции из-за нападения на здание Россотрудничества в Париже.