Немецкий политик Шульц заявил, что Киев никогда не получит истребители Tornado

В Германии негативно отреагировали на просьбу Киева передать списанные истребители Фото: REUTERS

Киев никогда не получит от Берлина списанные истребители Tornado, которые запросил у Германии замглавы министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Мельник. Об этом заявил немецкий политик Гауке Шульц.

"Вы никогда не получите Tornado, - написал Шульц в Twitter. - Они защищают нас в Германии и не приведут нас к войне с Россией".

Как ранее писал сайт KP.RU, канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя вопрос по поводу готовности поставок немецких танков Leopard 2, заявил, что Германия будет и впредь координировать свои действия с союзниками в процессе поддержки Украины, и поспешных решений приниматься не будет.

Напомним, немецкие реактивные истребители Panavia Tornado были разработаны еще в начале 1970-х годов. Установленная на них электроника не менялась с начала эксплуатации в войсках с 1980 года. В частности, самолеты не защищены от прослушивания, не имеют системы зашифрованной передачи данных и распознавания "свой-чужой".

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