В Госдуме просят ГИБДД убрать с дорог заграждения-полусферы Фото: Иван МАКЕЕВ

В Госдуме выступили с инициативой убрать с дорог бетонные заграждения-полусферы. В зимний период времени они становятся причиной частых аварий и повреждений транспорта.

Причина в том, что подобную конструкцию сложно заметить в куче снега. При этом встретить полусферы можно практически везде: у школ, больниц, магазинов. Во время парковки автолюбитель невольно врезается в бетонные конструкции.

В связи с этим депутат Госдумы Василий Власов предлагает заменить полусферы на более заметные конструкции. С инициативой он обратился на имя начальника ГИБДД МВД России Михаила Черникова, пишет RT.

Не только полусферы досаждают автовладельцам. Только в центре Москвы за 11 месяцев выявили 85 фактов нелегального монтажа шлагбаумов, столбиков и других заграждений. Всего в столице ликвидировали незаконные установки, которые по общей протяженности превышают длину Бульварного кольца, сообщает газета "Известия".

Тем временем, у жителей новых регионов России появилась возможность зарегистрировать автомобиль без ОСАГО в течение года. Соответствующее решение принято правительством в конце 2022 года и распространяется до 2024-го, сообщает ФАН.