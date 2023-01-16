Депутат ЕП Уоллес заявил, что НАТО создали для "прислуживания" ЕС американскому империализму Фото: REUTERS

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес выразил мнение, что НАТО создали с той целью, чтобы Евросоюз "прислуживали империализму" Соединенных Штатов. Об этом он написал в своем Twitter.

"НАТО была создана США для того, чтобы европейские страны прислуживали американскому империализму, - пишет депутат. - Люди хотят мира, а не войны, они хотят окончания прокси-войны США и НАТО".

Уоллес также считает, что политики должны представлять интересы людей, а не "представлять НАТО и военно-промышленной комплекс".

Напомним, Европейский союз (ЕС) и НАТО подписали новую декларацию об усилении сотрудничества двух объединений.

В подписании новых соглашений участвовали генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель.

Накануне вечером, 9 января 2023 года, стало известно, что Евросоюз и НАТО планируют нарастить сотрудничество в области обороны на фоне спецоперации России в Украине. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на совместное заявление.