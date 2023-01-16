Bloomberg: экономический форум в Давосе пройдет без российских и китайских бизнесменов в 2023 году

Для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе зарегистрировалось около 116 миллиардеров и бизнесменов Фото: REUTERS

В 2023 году для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе зарегистрировалось около 116 миллиардеров и бизнесменов, что на 40% больше, чем десять лет назад. Однако в списках участников отсутствуют представители России и Китая, пишет Bloomberg.

"После двухлетнего перерыва в связи с пандемией Всемирный экономический форум вернулся в свои зимние альпийские условия и пройдет с 16 по 20 января. Но состав списка гостей-миллиардеров явно отличается, отражая глобальные потрясения, которые изменили состояния и сместили центры власти на фоне войны, болезней и растущей инфляции", - говорится в публикации агентства.

По версии издания, в этом году России не принимает участие из-за начала спецоперации в Украине и" остракизм со стороны Запада". Китай, в свою очередь, будет отсутствовать, поскольку все еще не оправился от всплеска случаев заболевания Covid и "обморока" на фондовом рынке, который стер 224 миллиарда долларов из состояний самых богатых людей страны в 2022 году.

Напомним, президент России Владимир Путин выступил на Восточном экономическом форуме 7 сентября 2022 года. Участие в форуме в 2022-м году подтвердили почти 700 глав российских и 27 глав зарубежных компаний. Самая многочисленная делегация из Китая - 114 участников.

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