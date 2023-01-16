Россияне стали чаще обращаться за помощью к психологам Фото: Ольга БОББ

За последний год число обращений за психологической помощью существенно увеличилось. По оценкам страховщиков, число запросов на консультацию к психологу и психотерапевту увеличилось в семь раз.

Пик обращений в 2022 году пришелся на период сентябрь — ноябрь. Чаще всего помощи ищут женщины в возрасте от 25 до 40 лет – на них приходится 82%.

Регионы, где чаще обращаются за помощь:

Москва и Московская область - 61%,

Ленинградская область - 14%,

Свердловская область - 8%,

Нижегородская область - 6%,

Пермский край - 5%,

Приморский край - 5%.

Психологи разбивают на четыре больших группы все обращения.: эмоциональные вопросы, личные или семейный кризисы, проблемы с карьерой, самоопределением и адаптацией, и психосоматические проявления. Таковы данные исследования страхового Дома ВСК, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

Чаще всего люди обращаются к психологам из-за недовольства собой, снижения самооценки, тревоги за будущее — свое и детей, за их здоровье. Об этом в интервью RT рассказал клинический психолог, кандидат психологических наук, писатель, лауреат премии «Золотая Психея» Михаил Хорс.

Он отметил, что в последний год уровень тревожности сильно вырос. Родители стали чаще приводить на прием молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. А самостоятельно приходят люди от 35 лет и старше.

Специалисты предупреждают, что в случае психологической проблемы не стоит рассчитывать, что дружеский совет и веселье решит ситуацию. Чтобы «вытащить» кого-либо, у тебя у самого должны быть силы. Это нужно обязательно понимать.

- Зачастую человек нересурсный пытается вытащить друга, близких, вселить кому-то оптимизм. Но это будет фальшиво и неубедительно. Просто оба зависнут в депрессии, - сказал "360" психолог и коуч Александр Кичаев.