Россияне стали чаще обращаться за помощью к психологам
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За последний год число обращений за психологической помощью существенно увеличилось. По оценкам страховщиков, число запросов на консультацию к психологу и психотерапевту увеличилось в семь раз.
Пик обращений в 2022 году пришелся на период сентябрь — ноябрь. Чаще всего помощи ищут женщины в возрасте от 25 до 40 лет – на них приходится 82%.
Регионы, где чаще обращаются за помощь:
Москва и Московская область - 61%,
Ленинградская область - 14%,
Свердловская область - 8%,
Нижегородская область - 6%,
Пермский край - 5%,
Приморский край - 5%.
Психологи разбивают на четыре больших группы все обращения.: эмоциональные вопросы, личные или семейный кризисы, проблемы с карьерой, самоопределением и адаптацией, и психосоматические проявления. Таковы данные исследования страхового Дома ВСК, с которым ознакомилась «Газета.Ru».
Чаще всего люди обращаются к психологам из-за недовольства собой, снижения самооценки, тревоги за будущее — свое и детей, за их здоровье. Об этом в интервью RT рассказал клинический психолог, кандидат психологических наук, писатель, лауреат премии «Золотая Психея» Михаил Хорс.
Он отметил, что в последний год уровень тревожности сильно вырос. Родители стали чаще приводить на прием молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. А самостоятельно приходят люди от 35 лет и старше.
Специалисты предупреждают, что в случае психологической проблемы не стоит рассчитывать, что дружеский совет и веселье решит ситуацию. Чтобы «вытащить» кого-либо, у тебя у самого должны быть силы. Это нужно обязательно понимать.
- Зачастую человек нересурсный пытается вытащить друга, близких, вселить кому-то оптимизм. Но это будет фальшиво и неубедительно. Просто оба зависнут в депрессии, - сказал "360" психолог и коуч Александр Кичаев.