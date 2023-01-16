Риэлторы назвали выгодный момент для аренды недвижимости в России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рынок недвижимости остро реагирует на экономическую действительность. В январе 2023 года цены стали снижаться, и арендаторы уже сейчас могут рассчитывать на более выгодные условия.

При аренде квартир эконом- и комфорт-класса в Москве средняя скидка составляет 5-10%, а на «элитку» можно получить скидку до 35%.

По данным «ИНКОМ-Недвижимости», средняя ставка аренды «однушки» составляет 45 тыс. руб., двухкомнатной квартиры— 57 тыс. руб., а трехкомнатной — 89 тыс. руб.

Собственники жилья идут на уступку, чтобы заполучить арендатора. На это их толкает тот факт, что предложения стало больше спроса.

Если в начале 2022 года на рынке было порядка 25 тысяч предложений, то теперь почти 50 тысяч объектов готовы к сдаче. Это сопоставимо с показателями 2020 года.

Сервис «Авито.Недвижимость» отмечает, что в целом по России спрос на аренду жилья сокращается, падение составило 15,7%. При этом средняя ставка аренды по стране достигает 25 тысяч рублей. Больше всего зафиксировано падение в Волгограде (-5,9%), Перми (-5,6%) и Москве (-5,5%).

Пока риэлторы склонны полагать, что в январе и феврале ситуация по цене не изменится, спрос в эти месяцы всегда неактивный. А вот к марту можно ждать оживления рынка, но при условии отсутствия шокирующих факторов.

- Традиционно при пониженном спросе арендные ставки уменьшаются на 5–10%, - сказала NEWS.ru замдиректора управления аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость Оксана Полякова.