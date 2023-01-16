Нутрициолог объяснила, почему одних кофе бодрит, а других - клонит в сон Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кофе далеко не всех может взбодрить, кто-то после одной чашки пышет энергией, а кто-то и после трех не может собраться. Причина в индивидуальной реакции на напиток.

Нутрициолог Любовь Андреева объясняет, что реакция на кофе зависит от особого гена, который отвечает за восприятие кофе. Если он работает медленно, то кофе будет усваиваться долго и нарушится сон.

Чтобы определить к какой категории вы относитесь, нужно выпить кофе с утра, до завтрака. А перед этим измерить пульс и давление.

Замеры повторить через 5-10 минут после чашечки кофе. Если показатели не поменялись, то это свидетельствует о медленной работе гена. А вот если перемены видны, и вернулись в норму через пару часов, то значит кофе будет бодрит.

- Из-за высокого содержания в кофе теобромина, сонливость может появиться у тех, кто чувствителен к этому компоненту, - цитирует слова эксперта интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Людям, у которых ген, отвечающий за метаболизм кофеина в организме, работает медленно. В этом случае одной чашки кофе в день достаточно, причем лучше не пить его после 15:00, сообщает РИАМО.