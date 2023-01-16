Россия и Белоруссия начали совместные летно-тактические учения в республике

Цель совместных учений РФ и Белоруссии - повысить согласованность действий при выполнении "учебно-боевых задач" Фото: REUTERS

Совместные подразделения ВС России и Белоруссии начали летно-тактические в составе авиационного компонента региональной группировки войск (РГВ). О начале учений в республике 16 января заявила пресс-служба Минобороны Белоруссии.

"Сегодня стартовало совместное летно-тактическое учение авиационных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск (сил)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, основная цель запланированных учений - повысить согласованность действий при выполнении "учебно-боевых задач", а также отработку высадки тактического десанта. Мероприятие обеспечивается за счет работы всех аэродромов и полигонов ВВС и ПВО Вооруженных сил Белоруссии.

"В ходе учения планируется отработать широкий спектр вопросов, в том числе ведение воздушной разведки, совместное патрулирование воздушного пространства вдоль государственной границы, авиационная поддержка группировок войск, высадка тактического воздушного десанта, доставка грузов и эвакуация раненых", - пишет пресс-служба военного ведомства республики.

Россия и Белоруссия проводят совместные летно-тактические учения с 16 января по 1 февраля 2023 года, писал сайт KP.RU. 8 января в Республику Белоруссия прибыла авиационный состав из числа Военно-космических сил Вооруженных Сил Российской Федерации.

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