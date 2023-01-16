Житель села Опытное рассказал об очередях на почте из мародеров ВСУ

Украинские военные массово занимаются мародерством Фото: REUTERS

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово занимались мародерством и отправляли награбленное по почте, из-за чего в отделениях образовывались многочасовые очереди. Об этом сообщил РИА Новости житель села Опытное в Артемовском районе Александр Щербинин.

"Очень много мародерки было, когда еще почта у нас работала, город нормально функционировал, - уточнил Щербинин. - Кованые ворота по почте отправляли, холодильники, стиральные машины, плазмы — да весь город это видел, но кому ты что скажешь".

По его словам, некоторые военные, не желая стоять в очередях, ходили по домам и предлагали купить различные вещи – от шуруповертов до системных блоков персональных компьютеров.

Напомним, беженец из Соледара рассказал журналистам об издевательствах бойцов ВСУ по отношению к мирному населению до освобождения города российскими военными. По его словам, украинские войска бомбили пятиэтажки, били из гаубиц по мирному населению, дома все вскрывали и вывозили все что только можно.

Как ранее писал сайт KP.RU, перед тем, как уйти из Соледара, ВСУ, по словам местных жителей, устраивали бесчинства. Одной из жертв украинских военных стала пожилая местная жительница, которую выгнали из собственного дома.

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