Турция отказала мировому энергогиганту в совместной разработке месторождения газа в Черном море

Турция решила самостоятельно вести разработку месторождения газа в Черном море Фото: Иван МАКЕЕВ

Турция ответила отказом на все предложения по совместной разработке месторождения газа в Черном море. Об этом сообщает газета Sabah.

Турецкие журналисты выяснили, что один из вариантов партнерства предложил один из мировых энергетических гигантов. Оно включало в себя оплату половины рыночной стоимости открытия, а также финансирование всех операций по разведке и добыче голубого топлива.

Анкара отклонила и это предложение, решив заниматься разработкой месторождения самостоятельно.

Как ранее писал сайт KP.RU, что Турция приступила к переоценке месторождений в Черном море на предмет запасов газа. Об этом сообщил журналистам министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.

Напомним, глава Минэнерго Турции также рассказал о планах обеспечить всю страну черноморским газом в 2022 году. Министр заявил о скором вводе в эксплуатацию завода по переработке природного газа Филиос.