Пассажир разбившегося в аэропорту в Непале самолета снял на видео последние секунды полета Фото: REUTERS

В интернете появилось видео, на котором крушения пассажир самолета, потерпевшего крушение в воскресенье, 15 января, в международном аэропорту города Покхара в Непале, снял последние секунды в воздухе. Кадры показала индийский телеканал NDTV.

Пассажир из Индии, телефон которого обнаружили под обломками лайнера, в своем видео показывает вид из иллюминатора, где внизу виднеются городские пейзажи, а вместе с тем он снимает себя и других туристов, которые весело что-то обсуждают. Вдруг камера начинает трястись, а через секунду слышен звук удара воздушного судна о землю. Позже можно увидеть только обломки самолет и пламя.

Напомним, пассажирский самолет потерпел крушение рядом с городом Покхара при взлете с посадочной полосы в аэропорту. Как сообщалось, что пилот лайнера решил направить воздушное судно в ущелье для предотвращения падения на населенный пункт.

Как писал сайт KP.EU, изначально сообщалось о гибели всех пассажиров и членов экипажа, однако позже появилось сообщение об обнаружении двух выживших. Уточнялось, что на борту находилось 53 непальца, двое корейца, четверо россиян, пять индийцев, а также по одному - пассажиры из Аргентины, Австралии, Ирландии и Франции. Всего летели 72 человека, из которых четверо - члены экипажа.