Продажи газированных напитков без сахара в России за год упали на 9,8%

Объем продаж газированных напитков России упал, но не в денежном выражении Фото: Shutterstock

Объем продаж газированных напитков без сахара в России уменьшился на 9,8% с ноября 2021 года по ноябрь 2022-го. Соответствующие данные приведены в материалах компании NielsenIQ. Об этом сообщает ТАСС.

При этом в денежном выражении оборот такой продукции увеличился на 3,6%.

Аналогичная тенденция наблюдается и на рынке газированной продукции в целом. Объемы ее реализации упали на 1,8%, но в денежном выражении – выросли на 15,9%.

Как ранее писал сайт KP.RU, в марте 2022 года американская компания The Coca-Cola Company объявила, что приостанавливает деятельность в России. В мае генеральный директор производителя Джеймс Куинси заявил, что Coca-Cola может полностью уйти с российского рынка.

Позднее Coca-Cola HBC AG отчиталась о том, что потеряла 190 миллионов евро в первом полугодии 2022 года после принятия решения о постепенном уходе с российского рынка. При этом в компании ожидают, что на этом потери компании от ухода из РФ не закончатся