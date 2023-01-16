МАГАТЭ решило расширить присутствие на Украине для предотвращения "ядерной аварии"

Рафаэль Гросси Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) собирается в скором времени расширить свое присутствие на Украине. Такое заявление в понедельник, 16 января 2023 года, сделал генеральный директор организации Рафаэль Гросси, сообщив, что такие планы рассчитаны для предотвращения «ядерной аварии во время текущего конфликта»

«МАГАТЭ расширяет присутствие на Украине, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время текущего конфликта. Горжусь тем, что возглавляю на Украине эту миссию, в ходе которой мы организуем присутствие на всех АЭС страны», - написал глава агентства в Twitter.

Напомним, ранее МАГАТЭ заявило о своих планах разместить по два эксперта на Ровенской, Южно-Украинской, Хмельницкой атомных электростанциях Украины и Чернобыльской площадке. Как писал сайт KP.RU, Гросси тогда сообщал, что посетит Южно-Украинскую и Ровенскую АЭС, а также Чернобыль для запуска данной миссии.

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