Мобилизованным и контрактникам за участие в спецоперации засчитают страховой стаж в двойном размере Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Период участия мобилизованных, контрактников, а также добровольцев в специальной военной операции на Украине будет засчитан в их страховом стаже в двойном размере. Об этом сказано и постановлении российского правительства.

«Правительством утверждено постановление о расчёте страхового стажа для мобилизованных, контрактников и добровольцев. Период участия таких граждан в специальной военной операции будет засчитываться в их страховом стаже в двойном размере», - сказано в пресс-релизе кабмина.

Уточняется, что это часть комплекса дополнительных мер правительства по поддержки мобилизованных граждан, среди которых отсрочка по уплате налогов и страховых взносов, а также увеличение сроков подачи финансовых отчетов и налоговой декларации. Кроме того, отмечается также, что мобилизованные бизнесмены были освобождены от предоставления статистической отчетности во время несения своей службы.

Напомним, страховой стаж представляет из себя продолжительность периодов работы или иных социально значимых периодов деятельности российского гражданина. Стаж считается одним из главных параметров, дающих право на пенсию, а также влияет на ее размер.

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