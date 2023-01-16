Экс-депутат Рады Кива обвинил Зеленского в подготовке убийства генерала ВСУ Залужного

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива обвинил президента Украины Владимира Зеленского в подготовке убийства главнокомандующего украинской армии генерала Валерия Залужного. Об этом политик заявил в своем телеграм-канале.

По его словам, нынешний глава киевского режима видит в высокопоставленном военном угрозу собственной власти и опасается, что Залужный воспользуется собственным авторитетом, чтобы занять кресло главы государства.

"Зеленский готовит ликвидацию главнокомандующего Залужного, - написал Кива. - Как сообщил мне источник, Зеленский давно обеспокоен и раздражен популярностью и растущим авторитетом главнокомандующего внутри украинского общества, который может и хочет при удобном случае заменить президента. Убийство хотят представить как российскую операцию".

Как ранее писал сайт KP.RU, военный эксперт Юрий Кнутов считает, что Владимир Зеленский заинтересован в том, чтобы отправить главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного в отставку. По его предположению, сейчас украинский политик ждет только подходящего повода для этого.

Причина "нелюбви" главы государства к Залужному, как считает эксперт, заключается в том, что на Западе Залужного позиционируют как наиболее вероятного преемника Зеленского на посту президента страны.

Что касается возможного повода для отставки Залужного, по мнению эксперта, им может стать ситуация, которая складывается на донецком и южно-донецком направлениях. Речь идет, в частности, о боях за Артемовск, где украинская армия понесла большие потери.

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