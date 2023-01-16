Китай планирует содействовать мирному урегулированию конфликта России и Украины

Китай вносит вклад в поддержку "глобального мира и безопасности", заявил замглавы МИД КНР Се Фэн Фото: REUTERS

Китай прорабатывает эффективные пути решения кризиса в Украине и намерен содействовать мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил замглавы МИД КНР Се Фэн.

"Что касается проблемы Украины, <...> Китай действует в правильном направлении, стремясь к продвижению мирных переговоров. Мы прорабатываем проекты урегулирования, которые бы позволили устранить коренные причины и последствия украинского кризиса", - сказал он в ходе выступления четвертом Форуме международного влияния китайских аналитических центров в Пекине.

По словам замминистра, Китай оценивает ситуацию, занимает независимую позицию, учитывающую объективные факты, и вносит вклад в поддержку "глобального мира и безопасности".

"Некоторые поднимают шумиху, не оперируя какими-либо фактами. <...> Они распускают слухи про то, что наша страна якобы прибегнет к военной силе, чтобы изменить ситуацию - это клевета на Китай, в основе которой лежат скрытые мотивы", - сказал Се Фэн, добавив, что КНР твердо придерживается мирного пути развития.

Се Фэн считает, что у человечества может быть шанс на устойчивое развитие только в случае, если "все будут следовать по мирному пути".

Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны уважать территориальную целостность и суверенитет друг друга, не вмешиваясь во внутреннюю политику другого государства. По его словам, все действующие конфликты должны быть урегулированы мирным путем при помощи диалога.

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