Правительство России освободило мобилизованных предпринимателей от статистической отчетности Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российское правительство освободило от статистической отчетности предпринимателей, призванных в Вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации. Данное постановление было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Об этом говорится на сайте кабмина.

Соответствующий документ вносит изменения в постановление «О мерах поддержки мобилизованных лиц», а данное решение является частью комплекса дополнительных мер поддержки мобилизованных граждан.

«Информация о субъектах предпринимательства, где в рамках мобилизации призван единственный учредитель и одновременно руководитель, будет направляться в Росстат Федеральной налоговой службой», - сказан в сообщении, где уточняется, что бизнесмены будут избавлены от необходимости показывать отчетность во время несения воинской службы, освобождаясь от штрафов за непредставление отчетности.

Как писал сайт KP.RU, правительство также утвердило указ о том, что период участия мобилизованных, контрактников, а также добровольцев в специальной военной операции будет засчитан в двойном размере в их страховом стаже.