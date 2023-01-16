Доходы российского бюджета от нефтегазовой отрасли выросли более чем на четверть в 2022 году

Александр Новак. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доходы российского бюджета от нефтегазовой отрасли выросли в прошлом году более чем на четверть. Такое заявление в понедельник, 16 января, сделал вице-премьер РФ Александр Новак.

«Доходы бюджета от нефтегазовой отрасли выросли по прошлому году на 28%, или на 2,5 триллиона рублей», - сообщил вице-премьер на совещании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Новак уточнил, что добыча нефти в 2022 году увеличилась на десять миллионов тонн по сравнению с 2021 годом, или же на два процента, а экспорт вырос на семь процентов. По словам вице-премьера, таких результатов удалось добиться, несмотря на действия недружественных стран и санкционной политики западных государств.

Напомним, с начала декабря 2022 года в силу вступило эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти, а также действует потолок цен, согласно которому стоимость черного золота из России не должна превышать 60 долларов за баррель. Как писал сайт KP.RU, в Кремле скептически оценили попытки подсчитать убытки от потолка цен, подчеркнув, что пока страна не сталкивалась с данными ограничением.