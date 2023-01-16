Визовые центры Хорватии в РФ начали принимать заявления россиян на шенгенскую визу

Посольства Хорватии одновременно принимают заявления на шенгенскую и национальную визы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Визовые центры Хорватии принимают заявления от россиян на краткосрочную шенгенскую визу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на визовый центр Хорватии в Москве.

"Краткосрочные визы (типа C) теперь шенгенские, а долгосрочные остались национальными", - отметили в визовом центре, уточнив, что ранее выданные национальные визы не станут шенгенскими и будут действовать до окончания их срока.

После вступления республики в Шенгенскую зону, россияне могут заполнить анкету на сайте МИД Хорватии, распечатать ее, а затем предоставить вместе с остальным комплектом документов в визовый центр. Помимо документов, заявители должны будут предоставить биометрические данные.

Напомним, Хорватия с 1 января 2023 года стала 20-м государством-членом Европейского Союза, присоединившимся к еврозоне. Также с этого дня страна стала 27-м членом Шенгенской зоны.

Теперь евро становится государственной валютой балканского государства с населением менее 4 миллионов человек, заменяя хорватскую куну. Жители Хорватии смогут использовать две валюты одновременно в течение двух недель.