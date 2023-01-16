В России 16 января 2023 выявлено 4 289 случаев заражения коронавирусом Фото: REUTERS

За минувшие сутки, к 16 января 2023 года, в России зафиксировано 4 289 случаев заражения коронавирусом, против 4 789 днем ранее. Число смертей от ковид достигло 40, против 43 от 15 января, соответственно. Об этом информирует федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего с начала пандемии зарегистрировано 21 860 902 случая заражения и 394 438 летальных исходов к 16 января соответственно.

Число выздоровлений выросло за сутки на 3 466 против 3 208 днем ранее, до 21 278 106.

Количество госпитализаций достигло 363 заболевших, что говорит о снижении на 25,8% в сравнении с предыдущим днем. Число госпитализаций уменьшилось в 44 регионах и увеличилось в 17, в 24 ситуация не изменилась.

Напомним, первый случай заражения штаммом коронавирусной инфекции "Кракен" зафиксирован в России. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре в четверг, 12 января 2023 года, уточнив, что субвариант штамма коронавируса "омикрон" XBB.1.5, или "кракен" был обнаружен в Пензенской области.