Сотни украинских военных прибыли в Оклахому для обучения на ЗРК Patriot Фото: ru.wikipedia.org

Самолет с сотней военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) прибыл в аэропорт Оклахомы для прохождения обучения работе с зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) Patriot. Видео прибытия в США украинских военных опубликовала в Twitter журналистка телеканала Fox News Лиз Фриден.

«На видео посадка в региональном аэропорту Форт Силл самолета с 90-100 украинскими солдатами, которые начнут обучаться работе с ЗРК Patriot на базе Форт Силл в Оклахоме на этой неделе», - сказано в заявлении журналистки.

Напомним, в конце декабря прошлого года президент США Джо Байден заявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи объемом примерно в два млрд долларов, в который входит также ЗРК Patriot. При этом в Белом доме заявили о планах обучать украинских военных применению этого комплекса «в одной из третьих стран», указав также на то, что это «займет некоторое время».