Аналитик Колобанов допустил падение экспорта российского газа в дальнее зарубежье на треть

Поставки трубопроводного газа из России в страны дальнего зарубежья в 2023 году могут снизиться почти на треть Фото: REUTERS

Экспорт российского трубопроводного газа в дальнее зарубежье в 2023 году может упасть на 30%, составив не более 70 миллиардов кубометров. Такое мнение выразил в беседе с РИА Новости замдиректора "Центра экономики отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.

По его оценке, это связано с падением экспорта голубого топлива в Европу, которая закупила у России в 2022 году, по некоторым оценкам, порядка 64 млрд кубометров газа. В этом году данный показатель упадет примерно вдвое, уверен аналитик.

Колобанов аргументирует это крайне низкой вероятностью запуска "Северного потока" и близкой к максимальной загрузкой "Турецкого потока". Есть еще поставки через Украину, но их объем вряд ли будет увеличиваться, аргументирует эксперт.

Стремиться наращивать экспорт голубого топлива Россия будет скорее не в Европу, а в Турцию и Китай, которые в 2022 году закупили у Москвы газа порядка 13 млрд и 16 млрд кубометров, соответственно. Эти показатели для Анкары могут увеличиться до 16 млрд кубометров, а для Пекина – до 24 млрд, полагает Колобанов.

Как ранее писал сайт KP.RU, сенатор Алексей Пушков заявил, что в настоящее время между Европой и Россией произошел "большой разрыв", который был вызван отказом Германии от поставок российского газа.

По мнению парламентария, продажи газа из России служили основой "особых отношений" между Москвой и Берлином даже в период Холодной войны. Прекращение поставок российского голубого топлива вернуло отношения двух стран до соглашения "газ-трубы", которое было подписано между СССР и ФРГ при Леониде Брежневе, уверен член Совфеда.