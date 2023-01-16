В России готовится новый список неисправностей автомобиля, попадающих под штраф

Россиян собираются штрафовать за нешипованную резину зимой Фото: Shutterstock

Новый перечень неисправностей автомобиля, за которые водителям будут выписывать штраф в 500 рублей, вышел на финальную стадию обсуждения. Об этом сообщает "Коммерсант".

В список попали использование нешипованной резины зимой и шипованной – летом, неработающие автоматические корректоры фар, фонари заднего хода и стоп-сигналы, а также применение в фарах источников света, не предусмотренных производителем, например, ксенон.

Штрафовать планируется и за неработающую антиблокировочную систему (АБС). Доказательством неисправности станет соответствующий индикатор на приборной панели.

К попадающим под штраф неисправностям, как следует из проекта, также отнесут демонтаж регулятора тормозных систем, перегибы, трещины, перетирания, надрывы, надрезы, разрывы тормозных трубопроводов и шлангов.

Как ранее писал сайт KP.RU, депутат Госдумы Василий Власов выступил с предложением освободиться водителей от штрафов за нарушением разметки во время аномальных погодных условий. Соответствующее обращение он отправил на имя главы ГИБДД МВД России Михаила Черникова.

Законодатель отмечает, что во многих регионах непрерывно идут снегопады и по прогнозам синоптиков ждать их завершения пока не стоит. Из-за чрезмерного количества осадков, у автомобилистов возникают проблемы с соблюдением правил парковки. Многие жалуются, что не видно дорожной разметки.