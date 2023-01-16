В квартире министра обороны ФРГ произошло задымление Фото: REUTERS

В квартире министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт в воскресенье, 15 января, произошло задымление из-за загоревшегося рождественского венка. Глава немецкого военного ведомства сама ликвидировала возгорание еще до прибытия пожарной службы. Об этом в понедельник, 16 января, пишет издание Bild со ссылкой на собственные источники.

«Около 13.50 свидетели сообщили о "задымлении" в квартире министра во Фридрихсхайн. Ламбрехт смогла предотвратить худшее еще до прибытия пожарных», - передает издание.

По данным издания, к задымлению привело возгорание венка.

Ранее газета Bild со ссылкой на свои источники заявила, что Ламбрехт решила подать в отставку со своего поста. В последние месяцы этого года глава немецкого военного ведомства неоднократно подвергалась жесткой критике, в том числе со стороны партнеров по коалиции. Среди прочего роль сыграло недостаточное оснащение в Бундесвере и поломки военная техника.