Песков сообщил, что в России дорабатывается новая концепция внешней политики

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новая концепция внешней политики России в настоящее время дорабатывается, ее могут утвердить указом главы государства, а не на большом совещании Совбеза, как сообщалось ранее, рассказал представителям СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Она (новая концепция внешней политики России - прим. ред.) будет дополнена… Там будет определенное дополнение", - уточнил Песков, отметив, что ориентировочных сроков в настоящее время нет.

Он также отметил, что дополнение может быть утверждено указом главы государства, без проведения большого совещания Совбеза РФ.

Ранее Песков опроверг слухи о запрете выезда мужчин из России с 9 января 2023. На Украине распустили слух, что Федеральная служба безопасности России якобы разослала во все пограничные управления приказ по обеспечению ограничения выезда за пределы РФ граждан, которые имеют подтверждение о готовности к военной службе.