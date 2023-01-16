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НовостиПолитика16 января 2023 10:18

Песков сообщил, что в России дорабатывается новая концепция внешней политики

Концепция может быть утверждена указом президента РФ, уточнил представитель Кремля
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новая концепция внешней политики России в настоящее время дорабатывается, ее могут утвердить указом главы государства, а не на большом совещании Совбеза, как сообщалось ранее, рассказал представителям СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Она (новая концепция внешней политики России - прим. ред.) будет дополнена… Там будет определенное дополнение", - уточнил Песков, отметив, что ориентировочных сроков в настоящее время нет.

Он также отметил, что дополнение может быть утверждено указом главы государства, без проведения большого совещания Совбеза РФ.

Ранее Песков опроверг слухи о запрете выезда мужчин из России с 9 января 2023. На Украине распустили слух, что Федеральная служба безопасности России якобы разослала во все пограничные управления приказ по обеспечению ограничения выезда за пределы РФ граждан, которые имеют подтверждение о готовности к военной службе.