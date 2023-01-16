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НовостиОбщество16 января 2023 10:25

Губернатор Севастополя заявил о семи сбитых беспилотниках

Оперативные службы находятся наготове
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Михаил Развожаев. Фото: sev.gov.ru

Михаил Развожаев. Фото: sev.gov.ru

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в понедельник, 16 января, семь летательные аппараты были ликвидированы над морем.

«В общей сложности к этому часу силы ПВО и Черноморского флота сбили уже семь беспилотных летательных аппаратов над морем. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Развожаев уточнил, что российские военнослужащие «уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь», отметив, что на данный момент оперативные службы находятся наготове, а также продолжается контроль воздушной обстановки.

Напомним, ранее губернатор Севастополя сообщил о трех перехваченных беспилотников. Как писал сайт KP.RU Развожаев также заявил, что первый из летательных аппаратов уничтожили еще в ночь на понедельник, 16 января над Севастопольской бухтой.