В России провели испытания модернизированного ракетоносца Ту-95МСМ

В ходе испытательного полета Ту-95МСМ выполнил необходимые проверки систем и оборудования Фото: REUTERS

В "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) провели тестирование модернизированного стратегического ракетоносца Ту-95МСМ. Об этом сообщили в пресс-службе ОАК.

"В рамках программы испытаний состоялся очередной полет глубоко модернизированного ракетоносца Ту-95МСМ. В ходе полета выполнены необходимые проверки систем и оборудования", - говорится в релизе ОАК. Работы над Ту-95МСМ ведут совместно специалисты "Туполева" и ТАНТК имени Бериева.

Ракетоносец Ту-95МС эксплуатировался ВКС России в ходе спецоперации в Украине. Пилоты регулярно наносили удары крылатыми ракетами большой дальности по инфраструктурным и военным объектам.

"Глубокая" модернизация, по словам представителей корпорации, удалось провести ряд комплексных доработок для улучшения характеристик модели.

Напомним, Росавиация выдала корпорации "Иркут" одобрение изменений в типовую конструкцию пассажирского самолета МС-21, предполагающие установку российского двигателя ПД-14, крыла из композиционных материалов российского производства.