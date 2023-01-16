ЕС инвестирует 350 млрд евро в производство продукции для получения зеленой энергии

Вложения в ЕС в альтернативные источники энергии составят около 2% ВВП сообщества Фото: REUTERS

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка союза Тьерри Бретон заявил, что ЕС планирует вложить примерно 350 млрд евро в производство промышленной продукции для выработки зеленой энергии. Об этом он сказал в интервью испанской газете El País.

"В общих чертах и с учетом американского опыта это будет около 2% ВВП сообщества, то есть около 300 млрд евро или 350 млрд евро, но только в этой конкретной промышленности, промышленном производстве для оборудования для чистой энергии, - уточнил еврокомиссар в опубликованном. - Эти цифры являются приблизительными".

По его словам, Европа переживает энергетический и промышленный кризис из-за спецоперации России в Украине. Вместе с тем Бретон отметил, что энергетический кризис имел место до начала конфликта и в последующем был усугублен данной ситуацией.

Ранее сайт KP.RU писал, что возобновляемые источники энергии (ВИЭ) могут снизить зависимость ЕС от газа из России, но эффект станет заметен в лучшем случае лишь через несколько лет. По словам эксперта, в Европе основными направлениями развития являются солнечная энергетика, более широкое использование биометана и производство и потребление "зеленого" водорода.