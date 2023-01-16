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НовостиОбщество16 января 2023 11:09

Глава Кузбасса Сергей Цивилев: «Новое общежитие РГИСИ - современное пространство, где студенты смогут с комфортом отдыхать и готовиться к занятиям»

В Сибирском культурно-образовательном комплексе учатся ребята из 15 регионов
Ксения БОГДАНОВА
Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Осенью кемеровский филиал Российского государственного института сценических искусств принял первых студентов. Кемерово стал одним из четырех городов, в которых по поручению президента РФ строятся культурные комплексы со всей необходимой инфраструктурой – от учебных корпусов до общежитий. Глава региона Сергей Цивилев побывал в новом общежитии и пообщался со студентами.

«Общежитие кемеровского филиала РГИСИ - очередной объект Сибирского культурно-образовательного комплекса, введенный в эксплуатацию. Это современное пространство, где ребята с комфортом смогут отдыхать и готовиться к занятиям. Мы создаем максимально привлекательные условия, чтобы в Кузбасс приезжали учиться студенты из отдаленных муниципалитетов и других регионов и чувствовали себя здесь как дома», - рассказал Цивилев.

В филиале РИГСИ учатся 65 первокурсников из 15 регионов. Семиэтажное здание общежития на 240 мест полностью готово принять новых жильцов.