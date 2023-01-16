На Западе заявили, что Киев поручил оборону Артемовска мобилизованным и наемникам Фото: REUTERS

Киев оставил иностранных наемников и мобилизованных украинцев на "смертельную" оборону Артемовска, желая сохранить регулярные войска для "наступлений и контрнаступлений". Об этом сообщает британская газета Times.

"Результатом является зачастую отчаянная, регулярно смертельная оборона со стороны добровольцев", - говорится в публикации.

Так, в боевых действиях на стороне киевского режима участвовали строитель саун и водитель-дальнобойщик.

Позднее Киев осознал ошибку и отдал распоряжение об отводе из города малоподготовленных бойцов, направив подкрепление из профессиональных военных, уточняет автор статьи.

Как ранее писал сайт KP.RU, сдавшийся в плен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил, что в Артемовске погибла рота его сослуживцев. По его словам, в Артемовске ВСУ несли огромные потери, а командование и иностранные наемники относились к мобилизованным украинцам как к "пушечному мясу".

Напомним, Минобороны России подтвердило, что вечером 12 января было успешно завершено освобождение города Соледар, "который имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении".