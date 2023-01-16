Гауптвахты для мобилизованных будут оборудованы в учебных центрах Урала, Сибири и Поволжья

Помещения для содержания задержанных военнослужащих будут оборудованы в учебных центрах Центрального военного округа, который находятся на территории трех федеральных округов России. Об этом в понедельник, 16 января, сообщил временно исполняющий обязанности командующего округа Александр Линьков, уточнив, что речь идет о Приволжском, Сибирском и Уральском федеральных округах.

В своем ответе на запрос депутата Госдумы РФ Максима Иванова об организации гауптвахт в учебных центрах для мобилизованных временно исполняющий обязанности командующего округа заявил, что командирам российских воинских частей-формирователям, которые ответственны за подготовку мобилизованных военных, уже были «даны соответствующие указания на организацию оборудования помещений воинской части для содержания задержанных военнослужащих, привлекаемых к дисциплинарной ответственности».

Напомним, в декабре прошлого года Иванов предложил создать в Еланском гарнизоне гауптвахты, куда будут отправлять военных за правонарушения. Соответствующей обращение депутат направил Линькову.

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