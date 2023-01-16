Жена Романа Костомарова рассказала о состоянии фигуриста

Роман Костомаров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Состояние олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова остается прежним. Об этом сообщила ТАСС в понедельник, 16 января 2023 года, супруга фигуриста Оксана Домнина.

"Ни ухудшений, ни улучшений в состоянии Ромы нет", - уточнила жена спортсмена.

Как писал сайт KP.RU, Роман Костомаров попал в реанимацию с диагнозом "пневмония". Фигурист госпитализирован в ночь на 10 января. Позднее его перевели в столичную больницу "Коммунарку".

Врачи подключили фигуриста к аппарату искусственной вентиляции легких. Костомарову проводится процедура ЭКМО. Он под медикаментозной седацией, у него левосторонняя пневмония в сочетании с гриппом B.

Напомним, Роман Костомаров выступал в танцевальной паре с Татьяной Навкой. Вместе с ней он завоевал золотую медаль на Олимпиаде 2006 года в Турине, также дважды выигрывал мировое первенство и трижды — чемпионат Европы.