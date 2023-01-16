Все дело в сосисках: Стало известно, почему принц Гарри выступает против своей семьи

Бывший дворецкий рассказал, что принца Гарри в детстве обделяли сосисками в пользу брата Уильяма Фото: REUTERS

Британского принца Гарри, опубликовавшего накануне свои мемуары с критикой в адрес своей семьи, обделяли едой в детстве в пользу его старшего брата Уильяма. Об этом пишет газета Sun со ссылкой на дворецкого матери двух братьев принцессы Дианы.

Как полагает дворецкий Пол Баррелл, что фрустрация Гарри началась в детстве, когда ему не давали указывали на его скромную позицию по сравнению с Уильямом, который был вторым в очереди на престол Соединенного Королевства после отца Чарльза.

«Когда я сейчас оглядываюсь назад, я думаю, что, возможно, я мельком видел динамику этого процесса… Однажды я видел, как няня дала Уильяму три сосиски на завтрак, а Гарри две», - приводит издание слова бывшего дворецкого, который также сообщил, что когда Гарри спросил, почему получил на одну сосиску меньше, няня заявил о том, что «Уильяму нужно кушать больше», поскольку «однажды он станет королем».

Напомним, в январе 2023 года в свет вышли мемуары, получившая название «Запасной», в которых среди прочего принц Гарри рассказал о драке со старшим братом в 2019 году из-за своей супруги, которую Ульям назвал «грубой», «трудной», а также «раздражительной».