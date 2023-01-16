Умерла Джина Лоллобриджида, звезда фильма "Собор Парижской Богоматери" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В возрасте 95 лет ушла из жизни итальянская актриса Джина Лоллобриджида. О смерти артистки сообщил новостной телеканал Rainews24.

До последнего времени актриса проживала на вилле в Риме. В сентябре 2022 года сообщалось, что Джина Лоллобриджида сломала ногу, когда упала у себя дома, однако успешно перенесла операцию. Как позже сообщалось состояние артистки не вызывало у врачей опасений.

Джина Лоллобриджида была известна по своим ролям в фильме «Фанфан-Тюльпан» (1952 года), снятом режиссером Кристиан-Жаком, а также в картине «Собор Парижской Богоматери» (1956 года) режиссера Жана Деланнуа. Артистка является великим офицером ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», кавалером ордена Почетного легиона, а также офицером ордена Искусств и литературы. Кроме того, в 2018 году итальянская актриса получила именную звезду на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе.