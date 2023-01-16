Сайт продуктового магазина для следственных изоляторов переименовали в «Сидим – едим» Фото: REUTERS

Сайт продуктового магазина, который занимается обслуживанием следственных изоляторов Москвы, решил изменить свое название на «сидим-едим.рф». Об этом говорится на сайте «фсинмагазин.рф».

«Уважаемые покупатели! В данный момент происходит ребрендинг названия нашего интернет ресурса. Название сайта будет "сидим-едим.рф". Интерфейс и все условия останутся прежними. Ваш сидим-едим.рф», - сказано на сайте «фсинмагазин.рф».

Содержащиеся в следственных изоляторах Москвы могут при помощи этого ресурса заказать себе продукты питания, а также непродовольственные товары.

Как отмечается, данный магазин никак не связан с Федеральной службой исполнения наказаний России (ФСИН). Об этом сообщили в ведомстве, отметив, что на данный момент проверка выявила свыше 30 сервисов, неправомерно использующих название ФСИН, по предоставлению услуг заключенным, в том числе и данный ресурс.

«В сети интернет распространяется информация о ребрендинге сайта фсинмагазин.рф. Сообщаем, что данный сайт не имеет отношения к ФСИН России», - сказано в заявлении ФСИН.