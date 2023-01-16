Хорватия закончила переход на евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия сообщила в соцсети Twitter об успешном завершении перехода Хорватии на евро.

«Переход на евро в Хорватии успешно окончен», - говорится в сообщении Еврокомиссии по экономике и финансам ЕС.

Как отмечается, в последние дни двойного обращения евро и прежней национальной валюты страны куны практически все платежи производились в евро.

Как писал сайт KP.RU, 8 декабря 2022 года премьер-министр балканской республики Андрей Пленкович сообщил, что члены Евросоюза согласились включить Хорватию в зону Шенгена.

Отмечалось, что заявки Румынии и Болгарии на присоединение к Шенгенской зоне были Евросоюзом отклонены.

15 декабря 2022 года глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Хорватия официально вошла в Шенгенскую зону.

По итогам саммита было указано, что «мы подтвердили вступление Хорватии в Шенгенскую зону».

Мишель также сообщил, что Болгария и Румыния имеют возможность вступить в Шенген в течение 2030 года.