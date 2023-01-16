В России запретили деятельность террористической организации "М.К.У."

Верховный суд России признал организацию "М.К.У." террористической, запретив ее деятельность Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Верховный суд РФ в понедельник, 16 января, по иску генпрокурора Игоря Краснова признал международную организацию «Маньяки. Культ Убийств» (М.К.У.) террористической, запретив ее деятельность в России.

«Суд удовлетворил иск и признал международную организацию "Маньяки. Культ Убийств" террористической», - приводит РИА Новости заявление, сделанное в пресс-службе суда.

Заседание состоялось в закрытом режиме.

По данным Генпрокуратуры РФ, данное движение было создано на Украине, а основано на неонацистской идеологии с целью образования «расово чистого государства». «М.К.У» ведет пропаганду в интернете, которая направлена на то, чтобы сформировать «культ насилия, стимуляцию убийств, что приводит к росту социальной напряженности, атмосферы страха».

Впервые о задержании в России сторонников данной организации Федеральная служба безопасности (ФСБ) заявила в марте 2022 года, когда 13 неонацистов задержали в Геленджике, еще одного - в Ярославле. Позже десятки сторонников данного движения были задерживали и в других российских регионах.