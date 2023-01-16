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НовостиОбщество16 января 2023 12:22

В России запретили деятельность террористической организации "М.К.У."

Организация запрещена по решению Верховного суда РФ
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Верховный суд России признал организацию "М.К.У." террористической, запретив ее деятельность

Верховный суд России признал организацию "М.К.У." террористической, запретив ее деятельность

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Верховный суд РФ в понедельник, 16 января, по иску генпрокурора Игоря Краснова признал международную организацию «Маньяки. Культ Убийств» (М.К.У.) террористической, запретив ее деятельность в России.

«Суд удовлетворил иск и признал международную организацию "Маньяки. Культ Убийств" террористической», - приводит РИА Новости заявление, сделанное в пресс-службе суда.

Заседание состоялось в закрытом режиме.

По данным Генпрокуратуры РФ, данное движение было создано на Украине, а основано на неонацистской идеологии с целью образования «расово чистого государства». «М.К.У» ведет пропаганду в интернете, которая направлена на то, чтобы сформировать «культ насилия, стимуляцию убийств, что приводит к росту социальной напряженности, атмосферы страха».

Впервые о задержании в России сторонников данной организации Федеральная служба безопасности (ФСБ) заявила в марте 2022 года, когда 13 неонацистов задержали в Геленджике, еще одного - в Ярославле. Позже десятки сторонников данного движения были задерживали и в других российских регионах.